Aversa, schiamazzi e fuochi d’artificio di notte al Parco Pozzi: “In giro bande di giovani, paura per i nostri figli”

Non solo il problema della manutenzione del verde: al Parco Pozzi di Aversa si registrano anche disagi legati agli schiamazzi notturni. Gruppi di ragazzi si danno appuntamento all’interno dell’area e vi restano fino a tarda notte, tra musica ad alto volume e urla.
L’altro ieri, inoltre, alcuni giovanissimi hanno fatto esplodere fuochi d’artificio, aumentando la preoccupazione tra i residenti. C’è anche chi segnala come stia diventando complicato frequentare il parco già nel pomeriggio, per la presenza di gruppi di giovani ritenuti poco rassicuranti.