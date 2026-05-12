Aversa, furti in casa: video di incursioni sospette, sui social spunta ipotesi ronde

Con berretti, guanti e torce, si aggirano tra i parchi residenziali della città normanna. I video che ritraggono soggetti sospetti avvicinarsi alle porte delle abitazioni stanno rimbalzando in queste ore sui social e nelle chat WhatsApp, alimentando la preoccupazione tra i cittadini.

Dopo i furti ai danni delle attività commerciali, ora l’allerta si sposta anche sulle abitazioni. Secondo le segnalazioni, si tratterebbe di veri e propri sopralluoghi preparatori in vista di colpi negli appartamenti. L’ultimo allarme arriva dalla zona di viale Olimpico, dove nei parchi residenziali Cerimele e Quadrifoglio sarebbero stati notati movimenti sospetti durante le ore notturne.

I residenti parlano di individui travisati che avrebbero lasciato anche segni distintivi, possibili punti di riferimento per tornare a colpire. Alcuni cittadini riferiscono di aver già presentato denuncia alle forze dell’ordine. Sui social, accanto alla paura, c’è anche chi propone di organizzare ronde spontanee, mentre cresce il timore di furti in casa e alle auto parcheggiate sotto le abitazioni. Intanto, dopo il tavolo in Prefettura sull’emergenza sicurezza ad Aversa, è stato disposto un rafforzamento dei controlli da parte delle forze dell’ordine sul territorio.

Il servizio