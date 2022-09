Esordio vincente per il Giugliano che ieri ha iniziato la cavalcata in serie C. Con un 2-0 la squadra della terza città della Campania ha battuto la Viterbese. Gara disputata al Partenio di Avellino perché lo stadio De Cristofaro di Giugliano necessita di lavori che purtroppo non sono ancora stati avviati.

Giugliano-Viterbese: il resoconto del match

Inizia la gara. Primo quarto d’ora molto combattuto, ma privo di occasioni da rete per le due squadre. Al 20′ Giugliano in vantaggio: azione personale di Piovaccari che di sinistro dal limite sigla l’1-0. Tre minuti più tardi e Salvemini a sfiorare il raddoppio, bravo Fumagalli. Al 31′ combinazione Piovaccari-Salvemini, il destro di quest’ultimo si spegne sul fondo. Al 37′ rete annullata per fuorigioco alla Viterbese. Al 44′ Viterbese in dieci ore l’espulsione di Mbaye. Termina il primo tempo sul risultato di 1-0.

Inizia il secondo tempo. Al 2′ ci prova la Viterbese con un colpo di testa, blocca Sassi. Al 10′ destro di Salvemini, si impegna Fumagalli. Al 12′ punizione di Volpicelli, devia l’estremo difensore di casa. Al 20′ destro di De Rosa, palla alta. Un minuto più tardi raddoppio del Giugliano con un sinistro da fuori area di Gladestony. Al 31′ testa di Marotta, fuori bersaglio. Al 33′ palo degli ospiti vicini alla rete. Al 37′ ci prova di Di Dio, Fumagalli devia in angolo. Il Giugliano gestisce la gara senza particolari patemi. Termina la gara con il risultato di 2-0.

Giugliano: Sassi, Felippe, Poziello Ciro, Salvemini (37’st Rizzo), De Rosa (27’st Ghisolfi), Piovaccari (15’st Nocciolini), Zullo, Gladestony, Biasiol (27’st Scanagatta), Rondinella (15’st Iglio), Di Dio. A disposizione: Viscovo, Tamir, D’Alessio, Ceparano, Oyewale, Poziello Raffaele, Belardo, De Lucia, Gomez. Allenatore: Raffaele Di Napoli.

Viterbese: Fumagalli, Volpicelli, Megelaitis (34’st Di Cairano), Mungo, Ricci (1’st Semenzato), Polidori (15’st Marotta), Monteagudo, Andreis, Mbaye, Nesta (34’st Manarella), Marenco. A disposizione: Bisogno, Sorrini, Santoni, Vespa, Ricci, D’Uffizi, Aromatario. Allenatore: Giacomo Filippi.

Marcatori: 20’pt Piovaccari (G); 21’st Gladestony (G).

Ammoniti: 37’pt Polidori (V); 8’pt De Rosa (G); 29’st Gladestony (G); 39’st Mungo (G).

Espulsi: 44’pt Mbaye (V).

Recupero: 1’pt; 2’st.