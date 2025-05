Il Giro d’Italia fa tappa nell’area nord di Napoli: grande festa per la carovana rosa

Il Giro d’Italia fa tappa nell’area nord di Napoli. Da Cardito a Frattaminore, da Frattamaggiore ad Afragola, la carovana rosa è stata accolta da una folla calorosa: strade gremite, balconi addobbati con decorazioni rosa e cittadini di tutte le età in attesa del passaggio dei corridori.

Giro d’Italia fa tappa nell’area nord di Napoli: grande festa per la carovana rosa

Un lungo serpentone rosa ha sfilato tra le strade, regalando ai cittadini dell’area Nord una giornata di festa e di sport. In migliaia hanno assistito al passaggio dei corridori, affacciandosi ai balconi o posizionandosi lungo i marciapiedi, stringendo tra le mani palloncini rosa. Dopo aver attraversato via Sannitica ad Afragola e via Marconi a Casoria, la corsa ha proseguito verso Napoli.