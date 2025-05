Cuore, orgoglio e voglia di lottare fino all’ultimo pallone. Il Giugliano saluta i playoff di Serie C Now 2024/25 con onore, dopo una gara intensa e combattuta al “Massimino”, dove i padroni di casa del Catania si impongono 3-2. Una sconfitta che lascia l’amaro in bocca ma che racconta anche della crescita di una squadra che ha dimostrato carattere e qualità fino all’ultimo minuto.

Giugliano a testa alta: lotta, emoziona, ma il sogno play off si ferma a Catania

Il debutto negli spareggi-promozione era un traguardo importante per i tigrotti di Valerio Bertotto, chiamati a un’impresa difficile contro un Catania spinto da oltre quattordicimila tifosi e da una rosa esperta. Eppure, per lunghi tratti del match, i gialloblù hanno tenuto testa agli etnei, rispondendo colpo su colpo e accarezzando più volte la possibilità di riaprire completamente la sfida.

Dopo il vantaggio iniziale firmato da Inglese, il Giugliano ha saputo reagire con tenacia: prima il palo colpito da Nepi, poi il gol annullato per un tocco di mano dello stesso attaccante, infine la perla da fuori area di capitan De Rosa, che al 48’ del primo tempo ha rimesso in parità la gara con un gol da cineteca.

Nella ripresa, il Catania ha alzato il ritmo, trovando il nuovo vantaggio con Ierardi e chiudendo il conto con un rigore trasformato ancora da Inglese. Ma anche sotto di due gol, il Giugliano non ha mai mollato: Nepi ha accorciato le distanze all’80’ e nel finale i campani hanno sfiorato più volte il pareggio, tenendo viva la partita fino all’ultimo respiro.