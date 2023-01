Se a Villaricca e Marano gli istituti scolastici restano chiusi anche domani mercoledì 18 gennaio per allerta maltempo, a Giugliano, il sindaco Nicola Pirozzi non ha firmato alcuna ordinanza. Dunque dietrofront del primo cittadino rispetto a ieri, nella giornata di domani tutti gli istituti scolastici del territorio saranno aperti regolarmente. Stessa decisione anche nei comuni di Qualiano, Melito, Mugnano e Sant’Antimo.

Maltempo in Campania, scuole chiuse a Napoli e in alcune province

Stop alle lezione ancora per una giornata invece a Napoli. Il primo cittadino ha firmato l’ordinanza di chiusura di parchi, cimiteri e scuole pubbliche e private. In una nota il Comune di Napoli raccomanda “alla cittadinanza di limitare gli spostamenti a quelli strettamente necessari e di attenersi alle norme comportamentali da seguire in caso di allerta meteo pubblicate sul sito del Comune”. Non solo Napoli, ma anche altri comuni della Campania hanno disposto la chiusura di tutti gli istituti scolastici pubblici e privati.

Scuole chiuse domani 18 gennaio 2023: l’elenco