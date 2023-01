Scuole chiuse in molti Comuni della regione per un peggioramento delle condizioni meteo. La Protezione Civile ha emanato un nuovo bollettino meteo dove ha prorogato il livello di allerta arancione fino a giovedì 19 gennaio 2023. Per questo motivo alcune amministrazioni cittadine hanno già deciso con ordinanze sindacali ad hoc che nemmeno domani, mercoledì 18 gennaio 2023, ci sarà attività didattica.

Allerta meteo in Campania: scuole chiuse anche domani 18 gennaio

A Benevento, ad esempio, il sindaco Clemente Mastella ha disposto, per i giorni 17 gennaio e 18 gennaio 2023, la chiusura di scuole, parchi e cimitero. Il provvedimento è motivato dall’avviso, diramato dalla Sala operativa regionale unificata (Soru) della Protezione civile regionale, di “condizioni meteorologiche avverse” dalle ore 9 di domani, martedì 17 gennaio alle ore 9 del giorno successivo, mercoledì 18 gennaio. Chiuse scuole pubbliche, private e paritarie di ogni ordine e grado, inclusi gli asili nido ed esclusi il Conservatorio musicale ‘Sala’ e le Università. Anche ad Angri e Scafati, nell’entroterra salernitano, 48 ore di chiusura, in attesa che il tempo migliori, almeno sul fronte del vento.

Anche a Napoli per l’intera giornata di domani, mercoledì 18 gennaio – resteranno ancora chiusi i parchi, i cimiteri e le scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado sull’intero territorio cittadino. L’ordinanza emanata dal Sindaco è in fase di pubblicazione e sarà riportata a breve sul sito istituzionale. Rimarrà chiuso anche il Maschio Angioino. Si raccomanda alla cittadinanza di limitare gli spostamenti. Nelle prossime ore i sindaci delle città campane decideranno cosa fare anche in base al nuovo bollettino di protezione civile regionale.

Scuole chiuse domani 18 gennaio 2023: l’elenco

Benevento

Napoli

Scafati

Angri

San Giuseppe Vesuviano

Brusciano

(Articolo in aggiornamento)