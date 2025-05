Le forze di responsabilità del Comune di Villaricca esprimono forte indignazione e preoccupazione per quanto accaduto nelle ultime ore a causa di un disservizio idrico mal gestito dall’amministrazione comunale e che ha interessata larga parte del territorio.

Grave disservizio idrico a Villaricca: cittadini, scuole e commercianti abbandonati

La totale assenza di comunicazione preventiva ha causato enormi disagi ai cittadini, che si sono ritrovati improvvisamente senz’acqua. Disagi ancor più gravi li hanno vissuti le scuole di Villaricca che hanno subito pesanti disfunzioni, mettendo a rischio anche le basilari condizioni igienico-sanitarie per i nostri ragazzi tant’è che gli istituti scolastici sono stati costretti a ritardare l’ingresso degli studenti per il giorno dopo al fine di ripristinare le condizioni igienico-sanitarie. Senza parlare poi dei disagi subiti dalle attività commerciali che sono sate obbligate a chiudere o a interrompere il servizio.

Riteniamo inaccettabile che una situazione così grave e di diretta incidenza sulla popolazione non sia stata tempestivamente comunicata; la prima comunicazione ufficiale è arrivata solo alle ore 14:00 quando ormai era già tutto al collasso. Ci chiediamo: i soldi spesi per la comunicazione istituzionale a che servono se non in questi casi? Ancor più grave è che non siano stati attivati protocolli di emergenza per garantire supporto e assistenza alla popolazione, specie alle fasce più fragili, agli istituti scolastici e alle attività commerciali.

Ancora una volta, assistiamo a una gestione superficiale e inefficace da parte dell’amministrazione comunale, incapace di prevenire, affrontare e soprattutto informare la cittadinanza su eventi che compromettono la vita quotidiana.

Chiediamo immediata chiarezza sulle cause del disservizio, la pubblicazione di un report dettagliato su tempi e modalità dell’intervento di ripristino. Le forze di responsabilità continueranno a vigilare e a dare voce alle istanze dei cittadini, chiedendo trasparenza, competenza e rispetto per la comunità di Villaricca.

I consiglieri di minoranza