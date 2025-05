Giornata difficile per numerose famiglie napoletane. Oggi, giovedì 22 maggio 2025, sette tra scuole dell’infanzia e asili nido comunali sono rimaste chiuse a causa dell’assenza imprevista di collaboratori scolastici e operatori della Napoli Servizi, l’azienda partecipata che si occupa di pulizie e assistenza negli istituti scolastici.

Napoli, chiuse scuole dell’infanzia e nidi: oltre 100 bidelli e personale delle pulizie in malattia

Come riporta Fanpage, la chiusura improvvisa sarebbe dovuta a un alto numero di assenze per malattia registrate nelle ultime ore, a cui si sarebbero aggiunti dipendenti già in ferie o in permesso. Una situazione che ha colto di sorpresa sia le scuole che le famiglie. In alcuni casi gli alunni erano già stati accolti all’ingresso, ma una volta constatata la carenza di personale, le scuole hanno dovuto contattare con urgenza i genitori, chiedendo loro di riportare i bambini a casa.

Tra gli istituti interessati figura anche la scuola dell’infanzia “Maria Cristina di Savoia”, nel quartiere Stella-San Carlo all’Arena, dove sono intervenuti anche i carabinieri per effettuare accertamenti. Non si esclude che possa trattarsi di una forma di protesta silenziosa, un cosiddetto “sciopero bianco”.

Le scuole comunali chiuse sono: “Mondo Gioioso”, “Rocco Jemma”, “Maria Cristina di Savoia”, il nido “Dietro la Vigna”, il nido “Girardi”, la scuola “Pasquale Scura” e l’istituto “Emilio Scaglione”.

Numerosi i disagi per i genitori, molti dei quali sono stati costretti a interrompere la propria giornata lavorativa per tornare a prendere i figli. Il problema si è verificato all’improvviso, rendendo impossibile organizzarsi in anticipo o trovare soluzioni alternative.

La Napoli Servizi ha avviato controlli interni per individuare le cause delle assenze e sta organizzando interventi straordinari di pulizia per il pomeriggio di oggi, in modo da assicurare l’igiene nei plessi e consentire la ripresa delle attività scolastiche.