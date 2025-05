Scuole chiuse a Napoli lunedì 26 maggio per la festa scudetto: l’ordinanza del sindaco

A Napoli le scuole resteranno chiuse lunedì 26 maggio 2025 in occasione della parata celebrativa per il quarto scudetto del Napoli. Il corteo con i calciatori azzurri a bordo di un bus scoperto partirà dal lungomare nel pomeriggio.

La chiusura degli istituti scolastici è stata disposta con un’ordinanza firmata oggi dal sindaco Gaetano Manfredi. Il provvedimento riguarda tutte le scuole, comprese quelle dell’infanzia e gli asili nido, situate nell’area interessata dall’evento: la Municipalità 1, che comprende i quartieri Chiaia, San Ferdinando e Posillipo.

La decisione, si legge nel documento, è stata presa per motivi di sicurezza e ordine pubblico, in considerazione delle previste limitazioni al traffico e della grande affluenza attesa. Già dalle 6 del mattino, infatti, scatteranno le prime chiusure stradali nel tratto tra via Sannazaro e piazza Vittoria, come previsto da una precedente ordinanza (n. 364/2025). “L’evento – si legge nell’ordinanza – è considerato di particolare rilevanza pubblica e potrebbe generare disagi alla circolazione e ai servizi scolastici. La sospensione dell’attività didattica è necessaria per garantire l’incolumità di studenti, famiglie e personale scolastico”. Il provvedimento è stato adottato d’intesa con l’assessorato alla Polizia Municipale, l’assessorato all’Istruzione e i dirigenti dei settori coinvolti.