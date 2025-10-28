Un’auto con a bordo un gruppo di giovani si è schiantata contro paletti e panchine di piazza Annunziata a Giugliano, nel cuore della città. L’incidente si è verificato questa notte ma per fortuna non avrebbe provocato feriti.

Giugliano, incidente nella notte a piazza Annunziata: sfondati paletti e danneggiate panchine

Secondo una prima ricostruzione, l’automobilista, alla guida di una Renegade, avrebbe perso il controllo del veicolo in direzione corso Campano e sarebbe finito fuori strada travolgendo i dissuasori di sosta e le panchine presenti in piazza. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine. Il rumore dello schianto ha richiamato ai balconi e in strada diversi residenti.

Non si tratta dell’unico incidente registrato ieri nel centro di Giugliano. Nel pomeriggio uno scontro auto-scooter in via Fratelli Maristi ha provocato un ferito. In questo caso sono intervenuti sanitari del 118 e Polizia Municipale. L’impatto tra i due veicoli per fortuna non ha avuto gravi conseguenze né per il centauro né per il conducente dell’autovettura.