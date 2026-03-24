Torre Annunziata, irrompe in casa dei vicini e accoltella madre e figlio: arrestato 40enne per tentato omicidio

Aggressione in un condominio di Corso Vittorio Emanuele III a Torre Annunziata, dove un uomo di 40 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato con l’accusa di tentato omicidio. L’uomo è stato inoltre denunciato per violazione di domicilio.

Aggressione con coltelli dopo lite condominiale

L’intervento degli agenti dei Commissariati di Torre Annunziata e Pompei è scattato dopo una segnalazione alla Sala Operativa per una violenta lite condominiale con persone ferite. Giunti sul posto, i poliziotti hanno trovato una donna e suo figlio con evidenti ferite da arma da taglio. Secondo una prima ricostruzione, i due sarebbero stati aggrediti dal vicino di casa al culmine di una lite.

Sfondano la porta e colpisce le vittime

L’uomo, armato di due coltelli, si sarebbe introdotto nell’abitazione delle vittime sfondando la porta. Una volta all’interno, avrebbe colpito con diversi fendenti prima la donna e poi il figlio. Entrambi sono stati soccorsi e trasportati d’urgenza all’ospedale di Castellammare di Stabia, dove hanno ricevuto le cure necessarie.

Arresto e sequestro delle armi

Dopo l’aggressione, gli agenti hanno raggiunto il 40enne nel suo appartamento, trovandolo in possesso di due coltelli a molla e di un coltello a serramanico, successivamente sequestrati. Per l’uomo sono scattate le manette con l’accusa di tentato omicidio, mentre proseguono le indagini per chiarire tutti i dettagli dell’accaduto.