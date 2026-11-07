Bellona, lanciano pistola e droga dalla finestra durante il blitz: tre arresti

Hanno provato a disfarsi di una pistola e di parte della droga lanciando una busta dalla finestra, ma i poliziotti appostati all’esterno dell’edificio hanno recuperato tutto. È uno dei momenti dell’operazione antidroga condotta dalla Polizia di Stato tra Capua, Bellona e Vitulazio, nel Casertano, che si è conclusa con tre arresti: due uomini e una donna.

Bellona, la mansarda utilizzata come deposito della droga

L’indagine, coordinata nell’ambito degli accertamenti della Procura di Santa Maria Capua Vetere, è stata condotta dalla squadra investigativa del commissariato di Santa Maria Capua Vetere, attraverso osservazioni, controlli e pedinamenti. Secondo la ricostruzione degli investigatori, i tre indagati si sarebbero divisi i compiti: uno avrebbe raggiunto gli acquirenti in automobile per consegnare le dosi, mentre gli altri due avrebbero custodito gli stupefacenti in una mansarda a Bellona.

Il blitz è scattato nella tarda serata di giovedì 5 novembre, quando gli agenti hanno fermato a Capua uno dei giovani dopo aver documentato alcune presunte cessioni di droga. Le verifiche sono quindi proseguite nell’abitazione individuata a Bellona.

La porta blindata non si apre: dalla finestra volano pistola e stupefacenti

Secondo quanto riferito dalla Polizia, gli occupanti della mansarda si sarebbero rifiutati di aprire la porta blindata. Nel tentativo di sottrarre alcuni oggetti al controllo, avrebbero gettato dalla finestra una busta contenente un’arma da fuoco e parte degli stupefacenti. La mossa non è passata inosservata: gli agenti che presidiavano il perimetro dell’edificio hanno recuperato immediatamente il materiale, mentre i colleghi sono riusciti a entrare nell’abitazione dopo aver forzato l’ingresso.

Pistola rubata, 120 proiettili e 20mila euro: il bilancio dei sequestri

Le perquisizioni hanno portato al sequestro di oltre mezzo chilo complessivo di marijuana e hashish, diverse dosi di cocaina e crack e una pistola semiautomatica calibro .380, completa di caricatori e munizioni, risultata rubata nel 2021 in provincia di Campobasso. Recuperati anche 120 proiettili di diverso calibro.

I poliziotti hanno inoltre sequestrato circa 20mila euro in contanti, ritenuti possibile provento dell’attività di spaccio, insieme a bilancini elettronici di precisione, materiale per il confezionamento sottovuoto e taccuini con annotazioni considerate riconducibili alla contabilità delle vendite.

Due uomini in carcere, la donna ai domiciliari

Al termine degli accertamenti, su disposizione della Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, i due uomini sono stati accompagnati in carcere e la donna è stata sottoposta agli arresti domiciliari. Le contestazioni riguardano, in concorso e a vario titolo, la detenzione e lo spaccio di sostanze stupefacenti, la ricettazione e la detenzione illegale di armi e munizioni.

L’operazione si inserisce nell’attività di contrasto allo spaccio nell’Agro casertano. In un intervento distinto, Teleclubitalia aveva raccontato l’arresto di un 48enne trovato con droga durante un controllo a Lusciano. Il procedimento è nella fase delle indagini: per tutte le persone coinvolte vale la presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva.