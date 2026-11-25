Un traffico internazionale di droga dalla Spagna all’Italia, con hashish e marijuana nascosti all’interno di camion che trasportavano tovaglioli, fazzoletti e carta igienica. È quanto emerso da un’indagine della Guardia di Finanza di Aversa che ha portato all’esecuzione di tre ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di altrettante persone, gravemente indiziate di importazione di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti destinate al mercato italiano.

Il provvedimento è stato emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli Nord, su richiesta della Procura della Repubblica di Napoli Nord, che ha coordinato le attività investigative.

Droga dalla Spagna all’Italia nascosta nei camion

Secondo la ricostruzione degli investigatori, lo stupefacente veniva trasportato dalla Spagna in Italia attraverso mezzi pesanti utilizzati per il trasporto di merci apparentemente comuni. Per nascondere il carico illegale, i trafficanti avrebbero sfruttato prodotti di largo consumo, tra cui tovaglioli, fazzoletti e carta igienica, utilizzati come copertura per occultare hashish e marijuana.

La droga era destinata alla successiva commercializzazione sul territorio nazionale, in particolare nelle province di Napoli e Salerno. L’operazione rappresenta uno sviluppo di una precedente inchiesta che aveva già portato alla luce un traffico di cocaina, hashish e marijuana lungo le rotte Spagna-Italia e Italia-Olanda.

Sequestrati circa 400 chili di hashish e marijuana

Le indagini, durate circa nove mesi, sono state condotte dai militari della Guardia di Finanza di Aversa attraverso intercettazioni telefoniche e ambientali, analisi dei tabulati, immagini dei sistemi di videosorveglianza e numerosi servizi di osservazione e pedinamento.

Nel corso degli accertamenti, gli investigatori sono riusciti a individuare alcuni depositi nei quali venivano nascosti circa 400 chilogrammi di hashish e marijuana. Il quantitativo di droga è stato sequestrato e, contestualmente, due persone sono state arrestate in flagranza di reato. Gli ulteriori approfondimenti investigativi hanno consentito di ricostruire il presunto sistema di importazione e distribuzione degli stupefacenti, portando all’emissione delle tre nuove misure cautelari.

Sequestrato anche un immobile utilizzato come deposito

Contestualmente agli arresti, i finanzieri hanno eseguito il sequestro preventivo di un immobile ritenuto utilizzato per custodire e nascondere la droga prima della successiva immissione sul mercato. L’inchiesta si inserisce nel più ampio filone investigativo sui traffici internazionali di sostanze stupefacenti destinati alle piazze di spaccio della Campania.