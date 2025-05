Giugliano, parla il nuovo sindaco D’Alterio: “È la vittoria di tutti. Ora al lavoro per la città”

“Ce l’abbiamo fatta. È la vittoria di tutti, di tutta la squadra. Abbiamo grandi progetti per Giugliano”. Con queste parole, pronunciate a caldo dal comitato elettorale del Partito Democratico in via Aniello Palumbo, Diego D’Alterio ha commentato la sua elezione a sindaco della terza città della Campania. Ha totalizzato il 53% dei voti. Pianese invece ha raggiunto il 43% mentre Pezzella il 4%.

Giugliano, D’Alterio è il nuovo sindaco: “È la vittoria di tutti. Ora al lavoro per la città”

Decisivo per il successo del candidato di centrosinistra il voto della fascia costiera, spinto dal Comitato civico costiero e dalla lista Luigi Guarino, guidata dall’ex consigliere comunale ed ex alleato di Giovanni Pianese, avversario sconfitto. “Era doveroso andare prima lì, far vedere che c’eravamo. È stata una scelta di cuore e di rispetto” – ha sottolineato D’Alterio – . Parlo poco e continuerò a parlare poco, ma farò i fatti. Il primo atto? Sto ancora realizzando tutto, ma sicuramente ci metteremo al lavoro per dare risposte alla città”.

Alla domanda sull’ipotesi dello scioglimento del Comune per infiltrazioni camorristiche – vera spada di Damocle di questa campagna elettorale – il neosindaco ha preferito non esporsi: “No comment”.