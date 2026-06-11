“Nel giro di un paio di giorni i rifiuti saranno raccolti e per sabato la città tornerà pulita”. Lo assicura il sindaco di Giugliano, Diego D’Alterio, intervenuto ai microfoni di Teleclubitalia per fare il punto sull’emergenza rifiuti che negli ultimi giorni sta interessando il territorio.

Crisi rifiuti a Giugliano, sindaco D’Alterio: “Ditta assicura che per sabato città sarà pulita. Dimissioni assessore? Escluse”

Dopo il vertice tenutosi in Prefettura, è stato raggiunto un accordo tra Teknoservice, organizzazioni sindacali e amministrazione comunale, che consentirà la ripresa delle attività di raccolta e la rimozione dei cumuli di spazzatura presenti in città.

“Nel corso della riunione abbiamo ribadito che la nostra priorità è una sola: restituire decoro alla città e risolvere il problema dei rifiuti in strada – ha dichiarato il primo cittadino -. Ho chiesto personalmente non solo di procedere alla raccolta dei sacchetti accumulati, ma anche di revocare lo sciopero per consentire un rapido ritorno alla normalità“. D’Alterio ha poi replicato alle critiche mosse dall’opposizione, che nelle ultime ore ha chiesto le dimissioni dell‘assessore all’Ambiente Paolo Russo: “Non ritengo che queste richieste abbiano alcun fondamento. Anzi, voglio ringraziare l’assessore Russo che, insieme a me, è stato determinante nella gestione di questa vicenda”.

Il primo cittadino ha infine respinto le accuse rivolte all’amministrazione comunale: “Mi assumo tutte le responsabilità del mio ruolo, ma attribuire all’amministrazione la colpa di quanto accaduto significa ignorare procedure e dinamiche che chi fa politica da anni conosce perfettamente. Mi sorprende che certe critiche arrivino da persone che sanno bene come funzionano questi iter”.