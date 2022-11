Continuano incessantemente i controlli nella città di Giugliano da parte dei Carabinieri della locale Compagnia per garantire una movida più sicura. Decine di pattuglie hanno presidiato le aree più affollate del by night giuglianese, che si concentrano soprattutto nel centro storico.

Giugliano, controlli alla movida: sanzioni per 48mila euro e giovani in possesso di droga

In particolare, i militari hanno notificato 51 contravvenzioni al codice della strada. Oltre 48mila euro in sanzioni contestate perlopiù a ragazzi neo-patentati e giovani di età compresa tra i 18 e i 25 anni. Alcuni sono stati trovati in possesso di droga. Otto le persone segnalate, invece, alla Prefettura.

Per un 19enne è scattata anche una denuncia per guida senza patente. In auto con lui quattro amici, due dei quali sotto la soglia dei 17 anni. Durante l’attività di controllo, gli uomini della Benemerita hanno sequestrato 27 veicoli e consegnati alle depositerie giudiziarie. “I controlli – fanno sapere i Carabinieri – continueranno anche nelle prossime ore”.