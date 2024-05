A Giugliano, il momento clou della festa di Madonna della Pace è finalmente arrivato, inaugurando i festeggiamenti con grande partecipazione. Anche quest’anno, l‘intronizzazione della Madonna ha visto la presenza di migliaia di fedeli che si sono raccolti per offrire le loro preghiere.

Molti devoti si sono radunati all’esterno della cappella situata in via Epitaffio, in attesa che, seguendo la tradizione, la statua della Vergine venisse portata fuori dal sacro edificio. Successivamente, il simulacro è stato trasportato fino alla piazza Annunziata, dove è stato collocato sul carro.

Il carro, con la statua, ha fatto poi il suo ingresso nel santuario dove si è svolta la messa eucaristica, dando inizio alle celebrazioni ufficiali in onore di Maria Santissima della Pace.

Sempre nella giornata di oggi, poco prima di arrivare alla cappellina di via Epitaffio, la sacra effige è stata portata all’ospedale San Giugliano per concedere ai pazienti e al personale sanitario un momento di preghiera con la Vergine.

Gli appuntamenti di lunedì e sabato

Lunedì 20 e sabato 25 maggio tornano le “12 ore con Maria”, un format ormai consolidato della nostra emittente che tiene a raccontare ogni singolo momento della festa dedicata alla compatrona della terza città della Campania.

Collegamenti live dalla processione, i voli degli angeli, approfondimenti e ospiti: tutto questo nel corso della trasmissione che da mattina a sera farà compagnia ai fedeli di Giugliano e non solo. Grazie allo streaming e alla pagina Facebook anche chi vive all’estero avrà modo di vedere e vivere la festa della Madonna della Pace.