Giugliano celebra la Madonna della Pace, Spinillo: “Solo nella verità troviamo la vera pace”

È iniziata con un messaggio profondo del vescovo di Aversa, Mons. Angelo Spinillo, la giornata di festa per la Madonna della Pace, conpatrona della città. Nel Santuario dell’Annunziata, gremito di fedeli, il vescovo ha sottolineato il cuore del messaggio mariano: “Maria ci insegna che per trovare la pace dobbiamo affidarci alla verità, e l’unica verità è il rispetto della vita umana”.

”Giugliano celebra la Madonna della Pace: “Solo nella verità troviamo la vera pace”

Un forte richiamo ai veri valori della fede ha attraversato tutta la cerimonia: “Oggi siamo vestiti di bianco per camminare con Maria – ha detto Spinillo – perché non conta l’abito o la pettinatura, ma avere il cuore pronto ad accogliere la fede.”

Anche don Luigi Pugliese, rettore del Santuario, ha invitato la comunità a vivere la festa con spirito autentico: “Non prestiamo attenzione alle cose futili come le luminarie o i fuochi. Il vero valore della festa è ricevere lo sguardo di Maria con la sua pietà. Uno sguardo che, come si rivolge a Gesù, può essere rivolto a ciascuno di noi, se abbiamo Gesù nel cuore.”

Programma della giornata: processione e Volo dell’Angelo

I festeggiamenti proseguono per tutta la giornata. Alle 11 del mattino il tradizionale Volo dell’Angelo mattutino, uno dei momenti più emozionanti e attesi. Poi partirà la solenne processione: la Madonna attraverserà le strade principali di Giugliano accompagnata da canti, preghiere e migliaia di fedeli. Il rientro in piazza Annunziata è previsto a tarda sera, con un secondo Volo dell’Angelo serale intorno alle 23:30, che chiuderà simbolicamente la giornata con il rientro in chiesa del carro.

Diretta no-stop su Teleclubitalia

Tutti i momenti della festa sono seguiti in diretta TV da Teleclubitalia, canale 77, con una maratona di oltre 16 ore di trasmissione ininterrotta. Collegamenti, interviste, testimonianze e immagini dal cuore della festa per raccontare in tempo reale l’evento più sentito dell’anno a Giugliano.