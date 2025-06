Parte oggi il calendario ufficiale delle celebrazioni in onore di Maria Santissima della Pace, compatrona di Giugliano. Dopo l’anticipo della processione del lunedì per permettere il corretto svolgimento del referendum, da oggi comincia l’ottavario dedicato alla Zingarella con eventi religiosi e ludici.

Giugliano, al via calendario dei festeggiamenti in onore della Madonna della Pace: gli eventi in programma

Questa sera, Mons. Stefano Rega, Vescovo di San Marco Argentario-Scalea, alle 19.00 presiederà alla Santa Messa nel Santuario dell’Annunziata. Teleclubitalia trasmetterà in diretta la celebrazione eucaristica. Martedì alle 21.00 sempre nel Santuario, si terrà la tradizionale Via Lucas Vivente. Mercoledì 11 giugno alle 21.00 si terrà il Contest “Una voce per la Pace” in cui giovani talenti si esibiranno sul palco in Piazza Annunziata.

Madrina della serata organizzata e presentata da Francesco Mennillo, sarà Monica Sarnelli. Giovedì per la prima volta, la madonna sarà in fascia costiera per la rievocazione storica del ritrovamento del simulacro sulle spiagge di Cuma. La statua sarà fatta sfilare in mare su di una braca che attraverserà i lidi di Varcaturo. Il percorso terminerà al lido Sabbia D’Argento con lo spettacolo pirotecnico, il live show degli Arteteca e dj set. Venerdì, invece, sarà la serata del grande concerto nell’area mercatale dinanzi allo stadio De Cristofaro di Gianni Fiorellino.