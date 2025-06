A causa della concomitanza con le votazioni referendarie, è stato rimodulato il calendario delle solenni celebrazioni della Madonna della Pace a Giugliano. L’Ottava, tradizionalmente uno dei momenti più attesi della festa, non si terrà oggi come previsto, ma è stata spostata a sabato 14 giugno.

Madonna della Pace, ottava rinviata al 14 giugno: Teleclubitalia in diretta con “12 ore con Maria”

Da martedì 10 giugno riprenderanno le iniziative serali e i momenti comunitari, in preparazione alla giornata conclusiva. Il 14 giugno sarà caratterizzato dal tradizionale Volo dell’Angelo, seguito dalla processione e dall’emozionante volo serale che chiude la festa, un appuntamento di fede, emozione e tradizione popolare.

Nel frattempo, dal 3 al 14 giugno, la statua della Madonna rimarrà esposta sul carro all’interno del Santuario dell’Annunziata per l’adorazione dei fedeli. Sabato prossimo, 14 giugno, Teleclubitalia sarà in diretta dalla mattina con la trasmissione speciale “12 ore con Maria”, subito dopo la santa messa, con ospiti in studio e collegamenti dalla piazza e dalla processione per raccontare questo momento di grande devozione.