La Vergine Maria è appena giunta all’ospedale San Giuliano. Come da tradizione, ogni anno, il nosocomio giuglianese ha accolto la Madonna della Pace. La statua della Vergine Maria è appena giunta al nosocomio giuglianese per regalare un momento di preghiera e raccoglimento per gli ammalati.

Come ogni anno, la statua della Vergine Maria è stata solennemente trasportata attraverso i corridoi dell’ospedale, toccando ogni reparto in un percorso che simboleggia la vicinanza e il sostegno nei confronti di coloro che stanno affrontando momenti di difficoltà fisica e morale. I pazienti, distesi nei loro letti, hanno avuto l’opportunità di unirsi in preghiera e affidare le proprie sofferenze e speranze a Maria. Tra coloro che hanno ricevuto la benedizione anche il piccolo Gabriele, un neonato.

Il calendario degli appuntamenti per la Madonna della Pace

Si tratta di uno dei momenti più emozionanti di tutte le celebrazioni. Per garantire che nessuno resti escluso, Teleclubitalia trasmetterà in diretta le sante messe e tutte le fasi della processione, permettendo ai devoti della Vergine di partecipare virtualmente e di vivere così un momento di fede condivisa con la compatrona della comunità.

