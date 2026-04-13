Il Giugliano conquista un punto sul campo dell’Altamura alla 36esima giornata. Partono fortissimo i pugliese. Palla conquistata in mezzo la campo. Peschetola a tutta velocità, salta tutti, compreso il portiere gialloblu, ma a porta vuota viene fermato dal palo. Poi viene servito Rosafio, murato dalla difesa del Giugliano.
Giugliano, punto prezioso fuori casa: Zammarini salva i tigrotti nel finale contro l’Altamura
Altamura che continua a spingere. Grande fa tutto bene, ma non riesce ad inquadrare lo specchio della porta. La risposta del Giugliano con un’azione costruita dalla sinistra. Balde in area, sistema il pallone ma alla fine calcia alto. Al 19esimo, Curcio ci prova dalla distanza. Poi al 35esimo i tigrotti pareggiano il conto dei legni, il tiro di Isaac Prado si ferma infatti sul palo. Prima dell’intervallo, poi, Curcio s’inventa un grande assist per Grande che porta in vantaggio l’Altamura.
Nella ripresa, gialloblu in avanti a caccio del pareggio. Dal corner Prado fermato da Alastra. Il portiere pugliese di ripete poi sul colpo di testa ravvicinato di D’Avino. La squadra di mister Di Napoli cerca in tutti i modi il pareggio e al 60esimo arriva il rigore, annullato però dopo la revisione. Il Giugliano però non molla e prima del 90esimo trova il gol. Zammarini trova l’angolino giusto, quarta rete in campionato per il centrocampista. Al 97esimo i tigrotti potrebbero anche vincerla, ma Zammarini non trova la torsione giusta. Un punto importante comunque per il Giugliano per conquistare la salvezza senza i play out.