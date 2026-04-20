La salvezza del Giugliano è appesa a un filo. Dopo il pareggio in casa con il Benevento, strappato al 12esimo minuto di recupero grazie a un recupero di Volpe, i tigrotti potrebbero evitare i play out grazie alle regole della serie C che permettono la salvezza diretta se la squadra che segue in classifica – in questo caso il Foggia – risulta distanziata da quella che la precede di almeno 9 punti. Allo stato attuale i gialloblù staccano i pugliesi di 9 punti e il Siracusa (ora penultimo) di 11 punti. Manca però un’altra partita per chiudere il campionato.

Giugliano calcio, rebus salvezza: i tigrotti si salvano se…tutti gli scenari

La 38esima giornata che si disputerà domenica prossima risulta decisiva per entrambe le squadre. Il Giugliano affronta fuori casa la Casertana mentre il Foggia sarà alle prese con la Salernitana. Sia la Casertana che la Salernitana sono già qualificate ai play off. Per i tigrotti la soluzione migliore sarebbe vincere a Caserta, a prescindere dai risultati di Foggia e Siracusa. In caso contrario il percorso salvezza diventa in salita. Per evitare i play out, i tigrotti possono pareggiare a Caserta ma a condizione che il Foggia non vinca contro la Salernitana. Ci si salva anche in caso di sconfitta a Caserta, purché il Foggia perda a sua volta e il Siracusa non porti a casa una vittoria.