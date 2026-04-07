Il Giugliano crede nella salvezza e conquista tre punti pensanti contro il Crotone alla 35esima giornata. I calabresi partono forte con Zunno, è bravo Stefano Greco, poi libera la difesa. Dal corner, colpo di testa di Armini che però finisce addosso al compagno. Pallino del gioco al Crotone, servito ancora Gomez ma il colpo di testa è centrale. Ancora ospiti col tentativo da fuori, ancora attento il portiere del Giugliano.

Giugliano, vittoria col Crotone per continuare a inseguire la salvezza diretta

Si fanno vedere i tigrotti in avanti con Murilo e Balde, che provano a costruire l’occasione, il pallone arriva al brasiliano, tiro di poco fuori. Padroni di casa che prendono coraggio e al 38esimo il Crotone rischia l’autogol. E prima dell’intervallo Energe si trova in ottima posizione ma viene murato. Nella ripresa dentro Oguneseye, che si fa subito vedere e sfiora il gol. Ora c’è maggiore spinta offensiva nella squadra gialloblu, Murilo si coordina e tenta la grande acrobazia. Poi altra spunta di Oguneseye per D’Agostino, para Marelli ma arriva il tap in vincente di Ibou Balde.

Non segnava dal 14 febbraio l’attaccante, una rete pesantissima. Poi Crotone a testa bassa in avanti. Musso sfiora il goal. Poi Greco nega il pareggio ai calabresi. Brivido per il popolo gialloblu ad inizio recupero, sfera sulla parte esterna della rete. Si soffre fino alla fine col portiere del Giugliano che vola ancora. Greco si rialza e si fa trovare di nuovo pronto.