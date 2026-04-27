Un pareggio che salva i tigrotti all’ultima giornata di campionato. Il Giugliano esce dall’insidiosa trasferta contro la Casertana con un 1-1 che garantisce la permanenza in categoria senza passare sotto le forche caudine dei play-out, complice anche l’andamento favorevole sugli altri campi, in particolare i risultati di Siracusa e Foggia.

Giugliano, festa grande in città: la squadra è salva e resta in serie C

Una gara vissuta sul filo della tensione fino all’ultimo minuto, ma che alla fine premia una squadra profondamente cambiata rispetto a qualche mese fa. Fondamentale l’impatto dell’allenatore Raffaele Di Napoli, subentrato tre mesi fa e capace di dare nuova struttura, equilibrio e continuità a un gruppo che sembrava destinato a un finale di stagione complicato.

Tra i volti simbolo di questa risalita spicca Zammarini: cinque reti in campionato, diversi assist e un contributo costante fatto di corsa e versatilità. Il suo rendimento rappresenta al meglio lo spirito di una squadra che non si è mai arresa, costruendo passo dopo passo la propria salvezza. Decisiva anche la sconfitta del Foggia, che perde contro la Salernitana allargando i punti di svantaggio con il Giugliano.

Festa in città

Alle 22, al rientro dei tigrotti in città, è scattata la festa a Campopannone nei pressi dello stadio De Cristofaro. Fumogeni, cori e fuochi d’artificio per accogliere la squadra. Adesso l’obiettivo è la ricostruzione. Il prossimo anno i tigrotti dovranno assicurarsi la tranquillità della salvezza con largo anticipo senza soffrire i continui cambi di panchina e le spaccature all’interno dello spogliatoio.

Le dichiarazioni del mister in conferenza stampa

Soddisfazione e commozione nelle parole del mister Raffaele Di Napoli, al termine della contro la Casertana FC: “Il segreto di questa salvezza è stato trovare un gruppo di ragazzi seri, una proprietà forte e importante che ringrazio perché mi ha permesso di chiudere un cerchio e infine i tifosi che ci sono sempre stati vicini. Dal mio arrivo abbiamo avuto un ruolino di marcia di livello, grande merito della squadra. Sono contento per i direttori e tutte le parti in causa di questa società che lavorano dietro le quinte e meritavano un risultato del genere. Dedico questo risultato alla mia famiglia“.