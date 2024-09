Il Giugliano vuole continuare il suo momento d’oro, dopo le vittorie con Foggia e Catania, alle 20:45 allo stadio De Cristofaro arriva l’Altamura penultimo in classifica con 4 punti. Cambia qualcosa Bertotto che rispetto alla vittoria dello Zaccheria dovrebbe apportare qualche modfica alla formazione, dentro De Paoli al centro dell’attacco, ancora panchina per Ciuferri.

Pronto De paoli dal 1′, ritorna Oyewale

Bertotto può cambiare qualcosa rispetto a mercoledì: davanti a Barosi, potrebbero esserci Oyewale, Caldore, Solcia e Valdesi. Celeghin in mediana, con De Rosa e Giorgione a far da filtro nel reparto. In attacco, attenzione alle quotazioni di De Paoli dal 1′: con lui potrebbero esserci Njambè e Masala.

Le probabili formazioni

GIUGLIANO (4-3-3): Barosi; Valdesi, Solcia, Caldore, Oyewale; De Rosa, Celeghin, Giorgione; Masala, De Paoli, Njambè. A disposizione: Russo, Scaravilli, Acella, Romano, Ciuferri, Padula, La Vardera, Minelli, De Francesco, Nuredini. Allenatore: Valerio Bertotto

TEAM ALTAMURA (3-5-2): Pane; Siletti, De Santis, Sadiki; Manè, Franco, Dipinto, Bumbu, Rolando; D’Amico, Leonetti. A disposizione: Viola, Poggesi, Andreoli, Peschetola, Molinaro, Grande, Acampa, Dutra, Sabbatani. Allenatore: Daniele Di Donato

Arbitro: Roberto Lovison di Padova (Taverna-Chiavaroli; IV: Pica)