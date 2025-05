Non si può continuare a scaricare su Giugliano la questione Rom

Gli ultimi avvenimenti a Giugliano dimostrano quanto sia irresponsabile lasciare nelle mani di un Comune fragile come il nostro una vicenda tanto spinosa. Sia chiaro: io sono a favore dei progetti di integrazione, e bene hanno fatto a dare le case ai Rom. Lo dico senza paura di ricevere vagonate di commenti negativi, perché le idee non si barattano per un like.

Se però questo progetto parte dall’idea, giustissima, di integrare i Rom, non si può non tenere conto di ciò che c’è intorno. È evidente a tutti che un discorso del genere serve solo ad alimentare odio e risentimento, se esistono altri disagi abitativi altrettanto gravi che non trovano risposta.

È chiaro anche a un bambino che fare un’operazione del genere senza prevedere misure di aiuto anche per altri cittadini che soffrono allo stesso modo genera situazioni di rabbia e discriminazione al contrario. Le politiche di integrazione dovrebbero aiutare le persone a condividere percorsi, non a metterle le une contro le altre come i capponi del Manzoni.

Una piccola considerazione politica: il tentativo di alcuni politicanti di soffiare sul fuoco di questo disagio per ottenere qualche consenso è un’operazione molto pericolosa. Il progetto che assegna cinque case sequestrate alla camorra ai Rom è stato fortemente voluto dalla Regione, e in parte dal Comune, ma soprattutto risponde a un piano portato avanti con coraggio e determinazione dal Prefetto, che — come tutti sanno — risponde al Governo di questo Paese.

Perciò non è una questione di bandiere, ma una questione di opportunità. I processi di integrazione sono già difficili in un tessuto sociale sano, figuriamoci in un contesto come quello di Giugliano.