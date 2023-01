Dovrebbe riaprire al termine delle festività natalizie il cantiere di via Colonne a Giugliano e dunque contemporaneamente dovrebbe richiudere la strada che collega con Melito e Sant’Antimo. La riapertura e lo stop ai lavori stanno per giungere al termine in quanto erano legate alle festività natalizie e all’esigenza di non creare ulteriori ingorghi di traffico nella zona nei giorni di Natale e Capodanno, notoriamente molto trafficati.

Richiudono via Colonne e via Appia tra Giugliano e Aversa

Ora, dato che le festività stanno per giungere al termine, si avvicina anche la data di ripresa dei lavori. Lo stop era stato deciso dalle amministrazioni comunali coinvolte nel tratto dell’opera che riguarda il rifacimento del sistema fognario, e dalle associazioni dei commercianti che da luglio, da quando cioè è stata chiusa via Colonne, hanno denunciato di aver avuto un drastico calo del fatturato nonché diversi sono stati vittime di rapine visto che la zona è divenuta isolata e le attività sono praticamente in una trappola da un lato e dall’altro, da quello della metropolitana e delle Colonne al confine con Melito e Sant’Antimo. Gli ultimi mesi sono stati costellati di disagi per i residenti della zona con una viabilità alternativa non adeguata al carico di traffico e segnaletica errata e non aggiornata nonché lavori che di tanto in tanto si sono alternati anche sulle uniche strade libere della zona come via Signorelli.

La riapertura però non ha riguardato solo via Colonne ma anche via Appia e anche per quel tratto si avvicina nuovamente la chiusura della strada. Gli stessi disagi di via Colonne per residenti e commercianti sono stati denunciati anche in quel tratto dove si è aggiunto un incremento di incidenti a causa della scarsa visibilità di notte del cantiere. I lavori da parte di Eav dunque a breve dovrebbero ripartire e si attendono lunghi mesi di chiusura e caos viabilità visto che la previsione era della durata di un nano.