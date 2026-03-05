Mugnano, Migliaccio rivendica il lavoro svolto ai Lavori Pubblici: “Programmazione e impegno per la città”

«È tempo di bilanci» e anche l’ex assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Mugnano, Biagio Migliaccio, interviene dopo il Consiglio comunale del 3 marzo dedicato all’ultimo bilancio della legislatura. In una lettera inviata alla stampa, Migliaccio ripercorre alcune delle attività portate avanti durante il suo mandato e chiarisce il proprio contributo ai lavori pubblici avviati negli ultimi mesi. L’ex assessore spiega di aver seguito la seduta in streaming e di aver sentito «la necessità di sottoporre all’attenzione dei cittadini alcuni aspetti» relativi alla sua attività amministrativa.

Tra i punti evidenziati c’è il rifacimento di alcune strade della città, intervento che negli ultimi giorni ha interessato diverse arterie cittadine. Secondo Migliaccio, i lavori non sarebbero frutto di iniziative improvvise: «L’attività frenetica di rifacimento di alcune strade della nostra cittadina non è dovuta all’azione “miracolistica” del sindaco, oggi responsabile del settore Lavori Pubblici, ma è il risultato di una faticosa programmazione predisposta dal sottoscritto», afferma, spiegando che era stata prevista «una somma di circa 300mila euro destinata alla riqualificazione delle strade più compromesse».

Tra gli interventi ricordati anche il rifacimento del tratto di via Crispi che collega Mugnano con i quartieri napoletani di Chiaiano e Marianella, atteso da oltre vent’anni. A breve, inoltre, dovrebbero partire anche i lavori diriqualificazione di via Rossetti.

L’ex assessore segnala poi di aver ottenuto dalla Città Metropolitana un finanziamento per la realizzazione di campi di padel nell’area della scuola Filippo Illuminato, oltre all’approvazione di un progetto per la messa in sicurezza di quindici strade con passaggi pedonali rialzati. Tra questi, Migliaccio cita in particolare quelli previsti in via Di Vittorio, all’altezza del supermercato Dodeca.

Non manca però un rammarico: la mancata ripartenza dei lavori del Parco Sensoriale. «Ero riuscito a trovare una giusta intesa con la ditta appaltatrice – spiega – ma l’iter si è poi fermato per ostacoli nell’approvazione della relativa delibera in Giunta».

Nella lettera Migliaccio sottolinea di aver voluto ricordare «una parte del lavoro svolto in questi mesi nell’interesse comune», evidenziando anche come, durante l’elenco delle attività presentate in Consiglio comunale, non sia stato citato il suo contributo. «Ho constatato l’omissione – certamente per mera dimenticanza – di chi, come me, ha profuso impegno con concretezza e tempestività nell’interesse della comunità».

Infine, uno sguardo al futuro politico-amministrativo: «Non mi sottrarrò alle prossime sfide: sarò ancora presente, forte dell’esperienza maturata».L’ex assessore conclude rivolgendo anche un ringraziamento all’assessore al Bilancio, avvocato Santopaolo, per il lavoro svolto.