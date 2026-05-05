Notte di violenza a Pomigliano d’Arco, dove un uomo di 29 anni è stato accoltellato all’interno della villa comunale “Giovanni Paolo II”. L’episodio si è verificato intorno all’una.

Pomigliano d’Arco, 29enne accoltellato nella villa comunale: non è in pericolo di vita

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, allertati per l’aggressione. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, il 29enne – già noto alle forze dell’ordine – sarebbe stato ferito con un’arma da taglio da alcune persone, per motivi ancora da chiarire.

L’uomo è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato d’urgenza all’Ospedale del Mare di Napoli, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico per suturare le ferite riportate. Fortunatamente, non sarebbe in pericolo di vita. I carabinieri sono al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e identificare i responsabili. Le indagini sono attualmente in corso.