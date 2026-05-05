Castel Volturno, arrestato 24enne per spaccio di droga: sequestrati cocaina, ecstasy e 3mila euro

Un giovane di 24 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione è stata condotta nella serata del 2 maggio dagli agenti della Squadra Volante del Commissariato di Casal di Principe, a seguito di una segnalazione giunta alla Sala Operativa della Questura di Caserta.

Intervento della Polizia a Castel Volturno

L’allarme riguardava la presenza di un veicolo sospetto nei pressi dell’abitazione di una persona sottoposta agli arresti domiciliari. Giunti sul posto, gli agenti hanno intercettato l’auto e proceduto a una perquisizione personale e veicolare, resa complessa dall’atteggiamento ostile e poco collaborativo del giovane.

All’interno del veicolo sono stati rinvenuti oppiacei ed ecstasy per un peso complessivo di 4,3 grammi, oltre a cocaina per un totale di 5,6 grammi. Gli agenti hanno inoltre trovato 250 euro in contanti, ritenuti presumibilmente legati all’attività di spaccio.

Perquisizione domiciliare: sequestrati bilancino e 3mila euro

La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di scoprire un bilancino di precisione digitale e 81 bustine trasparenti utilizzate per il confezionamento della sostanza stupefacente. Nell’abitazione sono stati inoltre rinvenuti 3.000 euro in contanti, nascosti all’interno dell’armadio della camera da letto.

Arresto e condanna

Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Il giovane è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari in attesa del giudizio direttissimo. Nella mattinata successiva è arrivata la condanna a 1 anno e 2 mesi di reclusione, con sospensione condizionale della pena.