Riapre, seppur solo temporaneamente, via Nobel, l’arteria che collega il centro con l’area orientale della città di Aversa. La strada è stata riaperta già da questa mattina, ma solo per pochi giorni.

Una riapertura provvisoria, fa sapere l’assessore ai Lavori Pubblici, Francesco Sagliocco, perché gli interventi non sono ancora conclusi.

Aversa, riapre via Nobel per pochi giorni ma restano da completare diversi lavori

Quando sarà necessario proseguire con il cantiere, la strada tornerà a chiudere con un’apposita ordinanza dirigenziale. Restano infatti da completare diversi lavori lungo l’intera arteria: dall’illuminazione pubblica alla pista ciclabile, che dovrà essere ancora tracciata e dipinta, fino alla stesura definitiva dell’asfalto.

Intanto sono attesi anche gli interventi per la realizzazione di un parcheggio nei pressi dell’istituto alberghiero. Via Nobel è interessata da un anno da importanti lavori di riqualificazione, nell’ambito di un progetto finanziato dalla Regione Campania, approvato nel 2019. La riapertura completa dell’arteria stradale era prevista inizialmente un mese fa e poi slittata a marzo. Nel frattempo si procede con brevi riaperture per consentire il passaggio di residenti e soprattutto automobilisti, in modo da alleggerire la viabilità cittadina.