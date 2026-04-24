Ennesima rapina tra Giugliano e Melito, colpito l’Eurospin di via Colonne

Ancora una rapina ai danni di un punto vendita Eurospin nell’area nord di Napoli. Dopo il colpo a Mugnano, questa volta a finire nel mirino dei malviventi è il supermercato di via Colonne, tra Giugliano e Melito.

Ad agire due banditi in scooter poco dopo le 18. Con il volto coperto da passamontagna, i rapinatori hanno puntato una pistola contro i dipendenti e sotto la minaccia dell’arma hanno costretto a consegnare i soldi presenti in cassa. Una volta raccolto il bottino (circa 600 euro), la coppia è andata via a bordo del mezzo a due ruote schizzando via verso la via Appia.

Indagano i carabinieri della locale Compagnia, che potranno acquisire le immagini di videosorveglianza per risalire all’identità dei responsabili. Non si esclude che gli autori del colpo siano gli stessi che hanno già svaligiato pochi giorni fa la sede di Mugnano in via Pietro Nenni.