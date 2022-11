Via Colonne e via Appia riapriranno con doppio senso di circolazione dall’8 dicembre all’8 gennaio, questo il risultato del tavolo di concertazione tenutosi ieri al settimo piano della casa comunale di Giugliano tra amministratori, tecnici e sigle di commercianti.

Giugliano, buone notizie per via Colonne e via Appia: si torna a circolare nel periodo natalizio

A discuterne con il sindaco Nicola Pirozzi e l’assessore al commercio e alla viabilità Francesco Mallardo c’erano il consigliere regionale Pasquale Di Fenza, il sindaco di Melito Luciano Mottola, rappresentanti di giunta e consiglio comunale di Sant’Antimo, gli ingegneri Borrello dell’EAV, Calì dell’ATI Ascosa e Polisperna per l’impresa esecutrice dei lavori, e le associazioni di categoria dei commercianti ALCA e AICAST.

Le aree oggetto di lavori vedranno chiusi provvisoriamente i cantieri per tutto il periodo delle festività natalizie, così da permettere ai commercianti migliori condizioni lavorative in un mese cruciale. Gli amministratori delle tre città coinvolte – Giugliano, Melito e Sant’Antimo – hanno accolto con favore l’impegno preso dalle aziende che si occupano dei lavori, chiedendo poi che alla ripresa dopo le festività si possa dare un’accelerata importante agli stessi.

Il primo cittadino giuglianese ha sottolineato: “Una decisione di buon senso che darà respiro a tutti i cittadini ed in particolare ai commercianti che stanno vivendo un ulteriore momento di difficoltà dopo la pandemia. Ringrazio per la disponibilità il presidente dell’EAV Umberto De Gregorio e l’ingegnere Tino Borrello che, in un clima di dialogo e collaborazione, hanno accolto le nostre richieste a favore dei cittadini di Giugliano così come quelli delle vicine Melito e Sant’Antimo“.

Comunicato stampa