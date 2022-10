Ancora problemi e disagi per residenti e commercianti di Via Colonne ingabbiati nei cantieri. Ai problemi di viabilità a causa delle strade chiuse si aggiunge quello della criminalità. Lunedì rapina in un centro scommesse a ridosso dell’area interdetta. Balordi sono entrati a volto coperto nell’attività portando via l’incasso. Eran circa le 20.30, sul caso indagano i carabinieri di Giugliano, ma stando a quanto ci riferiscono i commercianti del posto non sarebbe il primo assalto così la preoccupazione aumenta.