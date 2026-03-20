Dopo anni di attesa e di battaglie, si apre uno spiraglio per gli operatori del mercato ortofrutticolo di Aversa. Ieri mattina è stata cantierizzata una parte della struttura del Mof di viale Europa, rimasta finora inagibile.

Aversa, al via il cantiere del Mof: “Lavori per 270 giorni, accanto agli operatori mercatali”

I lavori prenderanno il via già da lunedì 23 marzo e avranno una durata prevista di 270 giorni. Per consentire l’avvio del cantiere sono stati rimossi alcuni pali della rete telefonica ed elettrica. Un piano di interventi da circa 700mila euro più Iva, finalizzato alla riqualificazione di una struttura strategica per la città e per l’intero Agro aversano. Dopo sei anni di stallo, tra promesse disattese, richieste di risarcimento e proteste, per gli operatori mercatali si intravede la fine del tunnel. La vicenda del Mof affonda le radici nel 2019, quando la struttura fu chiusa a seguito di gravi carenze igienico-sanitarie rilevate dai Nas e dagli ispettori dell’Asl. Nel 2021 una riapertura parziale ha permesso la ripresa delle attività sino ad ora, lasciando però fuori una parte degli operatori.

L’iter burocratico è stato seguito inizialmente dall’ex assessore Orlando De Cristofaro, poi dall’attuale assessore Francesco Di Palma, che assicura un monitoraggio costante dei lavori e non esclude tempi più rapidi per la riconsegna della struttura. “L’ultimazione dei lavori è prevista tra 270 giorni – ha dichiarato Di Palma – ma monitoreremo l’andamento del cantiere e cercheremo, se possibile, di anticipare la consegna”.

“Da anni gli operatori mercatali stanno soffrendo. Sin dal mio insediamento mi sono immedesimato nelle loro difficoltà e comprendo la loro battaglia”, ha aggiunto l’assessore al mercato ortofrutticolo di Aversa. Non mancano, tuttavia, le polemiche. Sul mancato confronto nella fase finale prima dell’avvio dei lavori, come riportato da Il Mattino, Di Palma replica: “Non ritengo fosse necessario un confronto. Ho trovato un progetto già approvato: ora bisogna restituire dignità e riaprire il mercato. In seguito saremo aperti a qualsiasi dialogo”.

L’intervista