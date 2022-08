GIUGLIANO. Interviene l’assessore regionale Fortini sulla vicenda dell’istituto Marconi di Giugliano che chiude per lavori di manutenzione e riqualificazione e gli studenti saranno costretti a trasferirsi, al momento a Melito perché il sindaco Mottola ha offerto una soluzione.

“La vicenda della scuola di Giugliano, insieme a quella di Casavatore viene seguita anche dalla Regione – ha assicurato l’assessore regionale alla Scuola, Lucia Fortini all’Ansa -. Anche se la questione non è di competenza della Regione non faremo mancare il nostro impegno per trovare una soluzione nel più breve tempo possibile. Già lunedì chiederò un incontro con il sindaco metropolitano, Gaetano Manfredi” ha concluso Fortini.

Marconi: studenti senza una scuola

Gli studenti dell’istituto di via Basile a pochi giorni dall’inizio dell’anno scolastico non hanno ancora una sistemazione. Lo scorso giugno fu comunicato che la scuola a settembre sarebbe stata chiusa per effettuare lavori di riqualificazione da parte della città metropolitana. Lavori necessari soprattutto al piano superiore. Sono 1400 gli studenti che frequentano l’istituto professionale, e centinaia tra docenti e personale amministrativo.

A farsi avanti per accogliere gli studenti fu il comune di Melito. Il sindaco Mottola annunciò infatti di aver messo a disposizione una scuola della sua città. Da Giugliano l’amministrazione fece sapere di volersi attivare per porre rimedio ma ad oggi un’alternativa non c’è. Il trasferimento a Melito ovviamente non piace né ai docenti ma soprattutto ad alunni e genitori che sarebbero costretti a raggiungere una scuola lontana diversi chilometri e in una zona molto trafficata, visti soprattutto i lavori in corso su via Colonne.