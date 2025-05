Nella lista dei 23 candidati impresentabili diffusa dalla Commissione parlamentare Antimafia in vista delle elezioni amministrative del 25 e 26 maggio, spiccano due nomi che riguardano da vicino Giugliano: si tratta di Paolo Di Nardo, candidato con la lista “Unione di Centro – Adesso Giugliano”, a sostegno del candidato sindaco del centrodestra Giovanni Pianese, e di Gennaro Pignatelli, in corsa con la civica “Guarino”, schierata a supporto del candidato del centrosinistra Diego D’Alterio.

Elezioni comunali, per l’Antimafia 23 candidati sono impresentabili: 2 sono di Giugliano

A comunicarlo ufficialmente è stata la presidente della Commissione parlamentare Antimafia, Chiara Colosimo, durante la seduta di oggi a Montecitorio.

La Commissione Antimafia sottolinea che, pur non trattandosi di cause di ineleggibilità o incandidabilità ai sensi di legge, tali profili non rispettano i criteri di trasparenza e responsabilità politica condivisi da tutte le forze parlamentari. “Anche durante questa tornata delle amministrative la Commissione parlamentare Antimafia ha svolto i controlli sulle liste con gli stessi criteri dello scorso anno: tutti i capoluoghi di provincia, tutti i Comuni con oltre 50mila abitanti e quelli sciolti per mafia”, ha precisato Colosimo, sottolineando come il lavoro della Commissione miri a garantire trasparenza e legalità nella selezione dei candidati. “È un modo – ha aggiunto – per continuare a chiedere alla politica liste pulite e maggiore attenzione quando si scelgono i rappresentanti dei cittadini.”

L’elenco degli impresentabili di tutti i comuni

Comune di Taranto

Rossella Basile – Lista Movimento Sportivo

Mimma Albano – Lista Noi Taranto

Antonio Damiano Milella – Lista Democrazia Cristiana

Rosario Ungaro – Lista Forza Italia

Cataldo Renna – Lista Forza Italia

Comune di Rende (CS)

Franchino De Rango – Lista Avanti Rende Libera

Francesco Iorio – Lista Libertà in Movimento

Comune di Lamezia Terme (CZ)

Titina Caruso – Lista Forza Italia

Comune di Matera

Francesco Paolo Lafortezza – Lista Io Sud

Comune di Orta Nova (FG)

Francesco Russo – Lista Con Di Stasio Sindaco (già assessore)

Comune di Rende (CS)

Elisa Sorrentino – Lista Partecipazione Rende (già assessore)

Fabrizio Totera – Lista Progressisti Democratici (già assessore)

Domenico Ziccarelli – Lista Avanti Rende Libera (già assessore)

Comune di Castiglione di Sicilia (CT)

Antonino Camarda – Lista Per Castiglione – Camarda Sindaco (già sindaco)

Salvatore Monforte – Lista Cambiamo per Castiglione – Monforte Sindaco (già assessore)

Francesco Raiti – Lista Per Castiglione – Camarda Sindaco (già assessore)

Salvatore Farfaglia – Lista Per Castiglione – Camarda Sindaco (già assessore)

Comune di Palagonia (CT)