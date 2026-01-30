Giornata della Memoria, un confronto per dare senso al “mai più”

La Shoah ha lasciato il segno e ancora tante domande.

Si è tenuto ieri a Giugliano, al Centro AUSER di Corso Campano, l’incontro promosso da Generazione Progresso in occasione della Giornata della Memoria. Un momento di riflessione che, partendo dal ricordo della Shoah, ha posto una domanda ancora attuale: cosa significa oggi dire davvero “mai più”?

Mentre il mondo ricorda la liberazione di Auschwitz, il dibattito ha acceso i riflettori sul ritorno della guerra come strumento di regolazione tra i popoli, sulla crisi del diritto internazionale e sull’avanzata di nuovi nazionalismi e derive autoritarie.

Moderato da don Francesco Riccio, portavoce del coordinamento pace di Giugliano, l’incontro ha visto gli interventi di Giusy Luminoso, presidente di Generazione Progresso, dell’onorevole Antonio Iodice dell’ANPI e del direttore di Teleclubitalia Giovanni Francesco Russo.

Un confronto che ha invitato a leggere la Memoria non come rito, ma come responsabilità civile e politica nel presente.