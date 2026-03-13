Ieri, giovedì 12 marzo 2026, presso la Sala teatro del 1° Circolo Didattico di Piazza Gramsci a Giugliano in Campania, la scuola più vetusta della “Città della Fiaba” nata circa 100 anni fa e recentemente dedicata alla memoria della vittima innocente di camorra Mena Morlando, ha avuto luogo l’incontro “Senso civico e rispetto del territorio: una scelta di legalità”. Evento organizzato dall’Istituto Superiore Statale “Guglielmo Marconi” della medesima Città metropolitana.

“Senso civico e rispetto del territorio: una scelta di legalità”, l’evento a Giugliano al I Circolo Didattico

Ha aperto l’happening con la consueta distinzione la Dirigente Scolastica del “Marconi”, Prof.ssa Giuseppina Nugnes, ed ha moderato l’evento la Dott.ssa Fabiana Liguori, Presidente Regionale dell’A.GE. Onlus – Associazione Italiana Genitori di Roma.

Sono intervenuti il Dott. Vincenzo Trinchillo, Giudice della IX Sezione Civile del Tribunale di Napoli, che ha svolto una prolusione sui giovani in rapporto al territorio, sul perché delle regole che tutelano l’ambiente e sulla necessità di una valorizzazione non solo punitiva; il Dott. Biagio Chiariello, Comandante della Polizia Provinciale di Caserta, con esperienze professionali che riguardano, tra l’altro, la Direzione Investigativa Antimafia partenopea e il Coordinamento delle Investigazioni telematiche presso il Ministero dell’Interno; il Maestro Francesco Di Chiara, fighter di MMA (Mixed Martial Arts), attivo nei progetti al contrasto della violenza di genere, che coopera “con le forze dell’ordine nell’agro aversano”1 e che “si è distinto in operazioni che hanno portato all’arresto di malviventi”2, promotore di legalità e di edificanti itinerari formativi presso molte sedi scolastiche; il Presidente Giovanni Bosso Lobefalo dell’A.N.G.E. Onlus – Associazione Nazionale Guardie Ecozoofile con riconoscimento del Ministero della Salute, accompagnato dal Vicecomandante Regionale Antonio Cuomo della medesima organizzazione, sodalizio che “opera sul territorio Nazionale in collaborazione con le Autorità e le Istituzioni locali e Nazionali, in loro supporto per tutto ciò che attiene alla salvaguardia del patrimonio ambientale, alla Vigilanza Ittico Venatoria, controllo anti piromania e prevenzione incendio Boschivo e rifiuti”3.

Dell’Istituto dedicato all’inventore del capoluogo felsineo erano presenti alunne ed alunni dei Servizi Culturali e dello Spettacolo, Costruzioni Ambiente e Territorio (CAT), Grafica e Comunicazione, Informatica articolazione Telecomunicazioni, Industria e Artigianato per il Made in Italy declinazione Moda: la platea si è mostrata particolarmente attenta ed interessata alle tematiche proposte, intervenendo con interessanti domande ed interloquendo con i relatori.

Le classi erano accompagnate dalle Prof.sse Susanna D’Antonio, Anna De Filippis, Rosa Drago, Michela Gargiulo, Annamaria Gatti, Giuseppina Maisto, Maria Piccirillo e Svitlana Ryeznik. La Preside Nugnes, al termine dell’incontro, ha conferito targhe di ringraziamento ai conferenzieri intervenuti e alla coordinatrice del simposio.

Tra i numerosi e graditi ospiti una rappresentanza del Distaccamento di Giugliano dell’A.N.G.E. – Associazione Nazionale Guardie Ecozoofile del Comando Provinciale di Napoli, tra cui il Referente Francesco Fraioli con gli Operatori Lucia Catelli, Salvatore Cutarelli, Martina Divano, Andrea Mignano e Gianluca Morello; della Sezione Provinciale di Napoli Giulia Bosso Lobefalo e dell’A.N.G.E. Junior Nunzia Mancini. Erano presenti tra gli altri, per l’Istituto intitolato allo scienziato della Città petroniana, il Prof. Angelo Ciccarelli, referente e coordinatore della settimana della legalità; la Prof.ssa Erminia Di Niola, referente “Salute”; le Prof.sse Luisa Di Biase, Paola Emanuele ed Elena Turco.

Comunicato stampa