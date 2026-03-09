Napoli, l’11 marzo al Teatro Totò un incontro dedicato alla tradizione dei Pupi e alla Convenzione di Faro – studiosi, artisti e istituzioni insieme per il riconoscimento dei Pupi di Napoli come patrimonio culturale immateriale della Campania.

I Pupi di Napoli verso il riconoscimento ufficiale: l’11 marzo incontro al Teatro Totò tra studiosi e istituzioni

Napoli si prepara ad accendere i riflettori su una delle sue tradizioni più antiche e affascinanti. Mercoledì 11 marzo alle ore 15.00, presso il Totò – Teatro della Tradizione Partenopea, si terrà l’incontro pubblico “I Pupi di Napoli e la Convenzione di Faro. Storia, memoria e patrimonio culturale immateriale”, promosso dalla Fondazione Valenzi ETS nell’ambito del progetto AGENDO – Per una cultura sostenibile. L’evento si svolge con il patrocinio della Città Metropolitana di Napoli.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di avviare un confronto pubblico sul valore culturale, civile e sociale della tradizione dei pupi napoletani e di promuovere un percorso condiviso per il riconoscimento della tradizione dei Pupi di Napoli come patrimonio culturale immateriale della Campania, in coerenza con i principi della Convenzione di Faro del Consiglio d’Europa, che riconosce il patrimonio culturale come bene comune e responsabilità condivisa delle comunità che lo praticano e lo trasmettono.

Ad aprire l’incontro saranno i saluti di Lucia Valenzi, Presidente della Fondazione Valenzi ETS, Andrea Mazzucchi, Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, Davide Ferri del Totò – Teatro della Tradizione Partenopea e Marco Alifuoco, Project Manager del progetto AGENDO.

Il programma vedrà la partecipazione di studiosi ed esperti impegnati nello studio e nella valorizzazione delle tradizioni teatrali popolari e del patrimonio culturale immateriale. Interverranno Nino Daniele, storico e saggista, con un intervento dedicato a Napoli, linguaggi urbani e memoria popolare, Bruno Leone, maestro burattinaio e protagonista della tradizione del teatro di figura napoletano, Eleonora Giovene di Girasole, ricercatrice del CNR e membro della Rete Faro Italia, Federica Catalano, ricercatrice e regista impegnata nello studio dell’Opera dei Pupi in Campania, e Aldo De Martino, studioso e collezionista di teatro di figura.

Nel corso dell’iniziativa saranno inoltre raccolte le testimonianze delle famiglie storiche di pupanti napoletani Corelli, Farina e Verbale, custodi di una tradizione artistica e artigianale tramandata di generazione in generazione.

L’incontro sarà anche l’occasione per presentare il Manifesto per il riconoscimento della tradizione dei Pupi di Napoli come patrimonio culturale immateriale della Campania, primo passo di un percorso volto a promuovere il riconoscimento istituzionale di questa tradizione all’interno dell’Inventario del Patrimonio Culturale Immateriale della Campania.

Durante l’iniziativa sarà inoltre presentata la Borsa di Studio “Salvatore Verbale”, promossa dalla Fondazione Valenzi e intitolata alla memoria del compianto segretario della Fondazione, appassionato cultore della tradizione dei pupi e membro di una storica famiglia di pupanti

napoletani. La borsa intende sostenere attività di ricerca e studio dedicate alla storia e alla trasmissione del teatro dei pupi a Napoli. L’incontro è aperto al pubblico fino a esaurimento posti.

Totò – Teatro della Tradizione Partenopea

Via Frediano Cavara 12, Napoli

Mercoledì 11 marzo 2026 – ore 15.00