Il corpo di uomo è stato trovato senza vita, ieri sera, nella sua abitazione ad Altavilla, in provincia di Avellino. Si tratta di A.T. – queste le sue iniziali – 49 anni, originario di Pratola Serra. Il 49enne non rispondeva da molte ore alle chiamate al telefono. Un silenzio che ha fatto scattare l’allarme e la richiesta di intervento.

Giallo in Irpinia, 49enne trovato morto in casa

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Altavilla Irpina che hanno rinvenuto il cadavere. Al momento l’ipotesi più accreditata è quella di una morte per cause naturali, tuttavia i miliari non escludono anche altre piste.

È probabile che il 49enne sia stato colto da un malore fatale e che non abbia avuto il tempo per chiamare i soccorsi. L’uomo lavorava saltuariamente ad Altavilla Irpina e risiedeva nell’appartamento di un amico dove è stato rinvenuto esanime.

