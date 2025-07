È stato ritrovato senza vita Antonio Esposito, 30 anni, padre di tre figli, evaso dai domiciliari lo scorso 4 luglio. Il giorno successivo alla fuga, la moglie aveva denunciato la sua scomparsa ai Carabinieri di Giugliano in Campania, lanciando anche numerosi appelli attraverso i social network per cercare aiuto.

Evade dai domiciliari e scompare: Antonio Esposito trovato morto in un canale a Lago Patria

Dopo giorni di ricerche, il cadavere dell’uomo è stato rinvenuto in un canale nei pressi del Lago Patria. Sul posto sono intervenuti i militari dell’Arma e il medico legale per i primi accertamenti. Le indagini sono ora in corso per chiarire le cause del decesso. Al momento, non si esclude alcuna ipotesi. Dal malore improvviso alla morte violenta.

Ristretto in casa ai domiciliari con l’accusa di rapina aggravata, avrebbe già commesso un colpo ai danni di un distributore di benzina, l’Als di Marano. Sarebbe poi stato coinvolto in un’altra rapina tentata ai danni di un “Italmare”, stazione di servizio GPL sulla Domiziana, a poche centinaia di metri dal luogo del ritrovamento. La pista battuta dagli investigatori è che dopo il raid, insieme ad altri due complici, Antonio sia scappato a bordo di un’auto rubata. Per ragioni da appurare, il veicolo si sarebbe spento. I tre rapinatori avrebbero abbandonato il veicolo proseguendo la fuga a piedi. Esposito si sarebbe infilato nel canneto e, secondo gli investigatori, avrebbe avuto un malore. Ma perché è stato lasciato lì dai complici? Chi l’ha gettato nel canalone?

La segnalazione ai carabinieri

Un buco di diversi minuti, dunque, che toccherà ricostruire per capire cosa sia successo all’uomo prima del decesso. Una segnalazione giunta ai carabinieri il giorno dopo li ha indirizzati verso un canalone nascosto da un canneto tra Lago Patria e Varcaturo. Dopo ricerche condotte con l’ausilio dei sommozzatori per circa due giorni, questa mattina il macabro ritrovamento del corpo senza vita nei pressi di una villetta privata.