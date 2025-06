Dramma a Eboli, in provincia di Salerno, dove il cadavere di un uomo è stato scoperto all’interno di un’abitazione nelle palazzine di Largo Emilio Sereni, nel quartiere popolare della 167.

Eboli, uomo trovato morto in casa: il corpo scoperto dopo due giorni

A dare l’allarme sono stati alcuni amici che, preoccupati per il silenzio prolungato dell’uomo, hanno contattato i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Eboli, i vigili del fuoco e i sanitari del 118 con l’ambulanza dei volontari della VoPI. Dopo aver forzato l’ingresso, i soccorritori hanno trovato il corpo ormai privo di vita dell’uomo, riverso sul pavimento.

Il medico non ha potuto far altro che constatarne il decesso. Da un primo esame esterno, la morte sembrerebbe essere avvenuta per un malore improvviso. Tuttavia, il magistrato di turno ha disposto ulteriori accertamenti per stabilire con precisione data e causa del decesso. Le forze dell’ordine hanno avviato i rilievi e raccolto le prime testimonianze per ricostruire le ultime ore dell’uomo.