Alex Belli e Soleil Sorge continuano ad essere al centro dell’attenzione: l’intesa tra i due sta appassionando i telespettatori che sperano di veder nascere una nuova coppia, nonostante lui sia già sposato con Delia Duran. Sulla vicenda si è espressa Sophie Codegoni che, dopo una lite con Soleil, si è lasciata andare ad uno sfogo in cui ha smascherato l’influencer e l’attore, sostenendo che si siano messi d’accordo prima dell’ingresso nella casa del Grande Fratello.

Sophie smaschera Alex e Soleil

In attesa di scoprire cosa accadrà nella puntata che andrà in onda stasera venerdì 10 dicembre su Canale 5, i riflettori saranno sicuramente puntati anche su Sophie Codegoni, sia per l’intesa con Gianmaria, sia per la lite con Soleil e le successive dichiarazioni in merito all’intesa tra lei e Alex Belli.

Alex ha dichiarato il suo amore nei confronti della Sorge: nonostante al di fuori della casa ci sia la moglie Delia Duran ad aspettarlo, tra i due il rapporto si fa sempre più intimo e complice. L’influencer ha sostenuto di amare il fidanzato misterioso che la aspetta al di fuori della casa ma, allo stesso tempo, sembra essere molto coinvolta da Alex: in questi giorni, i due si sono lasciati andare spesso a baci appassionati e coccole sotto le coperte.

Soleil ha avuto anche un’accesa lite con Sophie Codegoni, accusandola di essere ricorsa alla chirurgia estetica nonostante la giovane età: “Sei più plastica che personalità, hai più plastica nel corpo che personalità e intelletto. Questo è quello che penso”.

Le parole dell’influencer hanno ferito molto la Codegoni che, subito dopo, si è chiusa in camera con Miriana Trevisan, Jessica e Lulù Selassié, con cui si è sfogata. “Basta voglio andare via, non ce la faccio più, voglio andare a casa. Essere umiliata gratuitamente e si permette ancora di parlare di comodini e robe del genere. Ma guarda lei cosa sta facendo” ha affermato l’ex tronista riferendosi alla situazione amorosa con Alex Belli.

“Io non sono come lei, non infango le persone anche se potrei farlo – ha aggiunto – Si permette ancora di parlare. Io perché sono buona e cara, ma sapevo già tutto prima di entrare. Meglio che non mi faccia parlare”.

Alex e Soleil si sarebbero messi d’accordo

Stando ale parole di Sophie, Alex e Soleil si sarebbero messi d’accordo prima di entrare nella casa del Grande Fratello Vip. Sicuramente, questa sera Alfonso Signorini farà chiarezza in merito a queste affermazioni-