Colpo di scena al Grande Fratello Vip. Ieri è stata trasmessa la 28esima puntata del reality più amato d’Italia, condotta da Alfonso Signorini, durante la quale è stato annunciato il ritiro inaspettato di un concorrente.

Di chi si tratta? Aldo Montano. Un passo indietro che nessuno si aspettava, tanto da far rimanere senza parole Alfonso Signorini. E non è stato di certo l’unico: anche gli altri concorrenti sono rimasti sbigottiti. Manuel Bortuzzo e Gianmaria Antinolfi sono perfino scoppiati in lacrime.

Chi è stato eliminato?

Nella puntata di ieri, 17 dicembre, non è stato eliminato nessuno. Non c’era infatti alcun telefoto. Ma nella puntata di lunedì scorso non sono infatti state fatte le nomination. Tuttavia un concorrente ha abbandonato la casa.

Il campione olimpico ha deciso di tornare dalla sua famiglia rinunciando al monteprimi finale. Una settimana fa, Alfonso Signorini ha comunicato a tutti che il reality sarebbe durato fino a marzo. Gli inquilini hanno così dovuto scegliere se abbandonare la casa o rimanere in gioco.

Concorrenti eliminati

Ma chi sono i concorrenti che finora hanno abbandonato la casa più spiata d’Italia? Il primo è stato Tommaso Eletti, seguito da Andrea Casalino. Ad uscire dalla casa è stato poi Samy Youssef seguito da Amedeo Goria. Poi hanno definitivamente abbandonato il reality Francesca Fico, Ainett Stephens, Jo Squillo. Poi è stato eliminato Nicola Pisu, seguito da Clarissa Selassiè e Maria Monsè. Alex Belli invece è stato squalificato, mentre Francesca Cipriani e Aldo Montano si sono ritirati.

Il concorrente più amato del GF Vip 6

Di recente il portale di Grande Fratello Forum Free ha lanciato un sondaggio per capire quale fosse il concorrente o la concorrente più amati dal pubblico. Ebbene, stando alle percentuali, la favorita alla vittoria resta ancora una volta Soleil Sorge, l’influencer italo-americana si è aggiudicata il 32% delle preferenze, superando tutti gli altri. Nella puntata di ieri sera sono anche entrati tre concorrenti. I primi due sono stati Eva Grimaldi e Alessandro Basciano.