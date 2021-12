Maria Monsè, nome d’arte di Maria Concetta La Rosa, è un’attrice e personaggio televisivo italiana. E’ tra le concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Scopriamo alcune curiosità su di lei.

Maria Monsè: età

È nata il 7 febbraio 1974 a Catania. Ha dunque 47 anni ed è del segno del segno dell’Acquario.

Figlia

Di recente Maria Mosè è finita nel vortice delle polemiche per alcuni scatti hot con la figlia 14enne. L’attrice ha condiviso dal suo account Instagram delle foto che la vedono mentre indossa un costume sexy rosso, assieme alla figlia che porta il medesimo capo da spiaggia, solo di colore azzurro.

L’età di Perla Maria, il costume striminzito e le pose sexy assunte negli scatti hanno indispettito i fan della Monsè, che si sono scatenati nei commenti: “Che volgarità! – aveva scritto un follower – Poi con una minore! Bha non c’è mai fine al peggio!”, mentre un altro aggiunge: “No dai anche la bambina noo… Mondo perso”.

Marito

Salvatore Paravia è il compagno di vita della prezzemolina della televisione. In passato presente sui programmi televisivi della Rai, in particolar modo per prestare il proprio volto a quelli rivolti ai bambini. È un imprenditore titolare di una ditta attiva nell’ambito della produzione e nella installazione di ascensori. La coppia ha avuto la figlia Perla Maria nel 2007, circa un anno dopo il loro fatidico si. Poi nel 2017 i due hanno rinnovato il loro amore reciproco con una seconda cerimonia, avvenuta in esclusiva per ‘Pomeriggio 5’ di Barbara D’Urso.

Instagram

Maria Monsé è presente anche sui social, soprattutto su Instagram dove è molto attiva. Su Ig è seguita da oltre 180mila persone.

Non è la Rai

Era il 1992 quando Maria Monsè debutta in televisione prendendo parte alla seconda edizione dello storico programma Non è la Rai, condotto al tempo da Paolo Bonolis. Insieme a lei c’era Miriana Trevisan, anche lei alle sue prime esperienze in televisione.