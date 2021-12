Alessandro Basciano è uno dei concorrenti che dovrebbe fare l’ingresso nella casa del Grande Fratello Vip questa sera. Personaggio già noto per aver preso parte a Temptation Island come tentatore e a Uomini e donne come corteggiatore. Ha 32 anni ed ha un figlio nato nel 2016 da una relazione poi terminata.

Scopriamo nel dettaglio chi è il nuovo gieffino.

Alessandro Basciano: chi è, età, altezza, figlio

Alessandro Basciano nasce a Genova il 1 giugno 1989, sotto il segno dei Gemelli, ha 32 anni ed è alto 185 cm. Fisico muscoloso ed imponente, occhi scuri e capelli biondi, coltiva da sempre il sogno di entrare nel mondo dello spettacolo.

Nel 2016, Alessandro è diventato papà del piccolo Nicolò, nato dalla relazione con Clementina Deriu, poi terminata.

Nella primavera 2021, Basciano ha ha frequentato la modella Erjona Sulejmani, divenuta celebre per la sua storia con l’ex calciatore del Napoli Blerim Dzemaili. Il rapporto è terminato, per volere della ragazza, a settembre.

Alessandro Basciano: Uomini e donne, Grande Fratello

Si occupa inizialmente di rivendita di auto, poi inizia a lavorare come modello e ottiene la notorietà grazie alla sua esperienza a “Uomini e Donne”. Durante il dating show condotto da Maria De Filippi, corteggia la tronista Giulia Quattrociocche. Tuttavia, nonostante l’intesa tra i due, non viene scelto.

Successivamente, nel 2020, il ragazzo torna in tv come tentatore nel programma “Temptation Island”, stringendo un rapporto stretto con Valeria Liberati.

Alessandro sta per intraprendere una nuova esperienza in un reality show: previsto, per questa sera, l’ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip, programma condotto da Alfonso Signorini.

Alessandro Basciano: Instagram

Il profilo Instagram di Alessandro Basciano è molto seguito: l’ex corteggiatore di “Uomini e donne” ha più di 300 mila followers, con cui ama condividere foto personali e altre di tipo professionale, video e scatti dei suoi allenamenti in palestra, sponsorizzazioni di marche di cui è volto principale. Diversi sono anche i momenti postati insieme al figlio Nicolò.