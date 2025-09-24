Paura e rabbia a Fuorigrotta per l’ennesimo incidente stradale. Nella serata di ieri, in Via Leopardi, un anziano di 79 anni è stato travolto da uno scooter mentre attraversava la strada. Secondo i racconti dei testimoni, a bordo del mezzo c’erano due giovani che, dopo l’impatto, si sono dati alla fuga senza prestare soccorso.

Fuorigrotta, anziano investito da scooter e abbandonato in strada: “Criminali da fermare”

L’uomo, colpito a una gamba, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale San Paolo, dove ha ricevuto le cure necessarie. Fortunatamente, questa mattina è stato dimesso e le sue condizioni non destano preoccupazioni.

L’episodio ha riacceso la protesta dei cittadini del quartiere, da tempo esasperati dalla pericolosità delle strade e dalla mancanza di controlli. “Chiediamo interventi concreti: maggiore presenza delle forze dell’ordine, attraversamenti pedonali rialzati e illuminati, installazione di autovelox e un piano di sicurezza viaria complessivo”, hanno dichiarato i residenti, rivolgendosi al deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Francesco Emilio Borrelli.

“Questi criminali della strada devono essere acciuffati e consegnati alla giustizia – ha commentato lo stesso Borrelli -. Troppe morti, troppo dolore e troppe tragedie sono state causate da delinquenti e irresponsabili. È necessario intervenire sia con misure di sicurezza e prevenzione, sia a livello legislativo. Auto e scooter, con il nuovo codice della strada, sono diventati armi ancora più letali. Ora servono dossi e controlli immediati.”